Войска РФ пытаются взять под полный контроль Донбасс, на Запорожье занимаются мародерством – Генштаб

В Украине продолжается уже 351-й день войны, на который войска РФ, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачиваться на ведении наступлений на пяти направлениях фронта. Накануне подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах почти двух десятков населенных пунктов Донбасса и Запорожья.

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На временно оккупированных территориях российские военные преступники и дальше прибегают к мародерству. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 9 февраля.

В течение суток российские захватчики нанесли три ракетных и 45 авиаударов, в результате чего погибли трое гражданских и еще трое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре на Херсонщине.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Агрессор, пытаясь взять под полный контроль Донбасс, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, в частности в районах н. п. Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Украинские воины отбили атаки оккупантов в районах н. п. Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка, Пречистовка Донецкой области; Новоандреевка на Запорожье.

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