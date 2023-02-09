РФ подготовила для нового наступления 1800 танков, 4 тыс. бронемашин и сотни истребителей – Foreign Policy

Страна-агрессор Россия якобы готовится к новому масштабному наступлению на Украину. Российская армия могла подготовить для новых атак около 1800 танков, почти четыре тысячи бронемашин и 2700 артиллерийских систем.

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Кроме того, у оккупантов есть 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак. Об этом изданию Foreign Policy на условиях анонимности сказал один из украинских чиновников.

"В ближайшие 10 дней мы ожидаем нового крупного вторжения", – цитируют журналисты его слова.

Как отмечается, по оценкам украинских официальных лиц, российские силы внутри страны превысили отметку в 300 тысяч. Это намного больше, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. И на этот раз они сконцентрированы на востоке страны.

При этом, по словам высокопоставленного американского военного чиновника, Пентагон охарактеризовал российские войска, которые уже были брошены на поле боя, как "плохо оснащенные и плохо обученные".

"Пентагон считает, что Кремль начал направлять десятки тысяч военнослужащих для возмещения потерь, понесенных в результате продолжающихся боев в городах Бахмут и Соледар. Но Киев считает, что Путин мог бы пойти еще дальше, набрав дополнительные войска к 24 февраля – годовщине полномасштабного вторжения", – пишет издание.

Журналисты добавили, что нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин отказался от цели полного захвата Украины, но аналитики и украинские официальные лица ожидают, что назревающее наступление будет сосредоточено на востоке страны – в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты хотят выйти на административные границы этих регионов.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать, когда захватчики "пойдут в наступление", и напомнил, что полномасштабная война в Украине идет уже более 11 месяцев. По его словам, россияне не прекращали наступление, начиная с 24 февраля.

"Давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется. И чтобы они думали, как им выходить с наших территорий", – сказал украинский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 8 февраля.

При этом глава Минобороны Алексей Резников считает, что Россия может готовить новое наступление на Украину по двум направлениям – на Донбассе и на юге. По его словам, это может произойти к годовщине полномасштабного вторжения.

А секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что оккупанты могут нанести удар не только на Донбассе, но и в других регионах. Например, к северо-востоку от Харькова или к югу от Запорожья.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный аналитик Том Купер выразил убеждение, что, несмотря на многочисленные прогнозы, большего наступления оккупантов на Украину быть не может – даже на Донбассе. С такой задачей не справится логистика армии России.

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