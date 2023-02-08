Зеленский: нужно сделать так, чтобы россияне думали, когда начнется наступление ВСУ. Видео

Глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что российские оккупационные войска не останавливали свое наступление. Он призвал не ждать, когда захватчики "пойдут в наступление", и напомнил, что полномасштабная война в Украине не прекращается уже более 11 месяцев.

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Политик отметил, что нужно сделать так, чтобы российские оккупанты думали о наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом президент сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне в среду, 8 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что наступление армии страны-агрессора не прекращалось, а, возможно, в разные периоды было разной мощности.

"Давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется. И чтобы они думали, как им выходить с наших территорий", – сказал украинский лидер.

Также президент Украины сказал, что украинские Силы обороны не будут выходить из города Бахмут в Донецкой области, где уже долгое время идут тяжелые бои с российскими войсками. Он подчеркнул, что, если захватчики захватят этот населенный пункт, то захотят пойти дальше и оккупировать и другие города.

Напомним, 8 февраля глава украинского государства прибыл в Великобританию с официальным визитом. В Лондоне он провел встречу с Сунаком и встретился с королем Чарльзом III. Все детали визита – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может готовить новое наступление на Украину по двум направлениям. По его словам, это может произойти к годовщине полномасштабного вторжения.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что российские войска по-прежнему пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако они могут нанести удар и в других регионах – к северо-востоку от Харькова или к югу от Запорожья.

– А военный аналитик Том Купер выразил убеждение, что, несмотря на многочисленные прогнозы, большего наступления оккупантов на Украину быть не может – даже на Донбассе. С такой задачей не справится логистика армии России.

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