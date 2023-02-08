''Им надо что-то показать'': Данилов назвал два направления, где войска РФ могут пойти в наступление

Российские оккупационные войска по-прежнему пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако в ходе запланированного наступления армия РФ может нанести удар в других регионах.

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Ожидается, что путинские террористы могут атаковать на северо-востоке от Харькова или к югу от Запорожья. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет Reuters

По его словам, украинские войска готовы к тому, что Кремль готовится нанести новый удар. При этом Данилов считает, что под атакой могут оказаться определенных районе Харьковщины и Запорожья.

"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", – отметил Данилов.

В то же время другие высокопоставленные украинские официальные лица, в том числе президент Владимир Зеленский, также заявили, что Москва попытается провести еще одно крупное наступление. Для этого агрессор намерен задействовать мобилизованных россиян.

Секретарь СНБО Данилов объяснил, что кремлевский диктатор Владимир Путин затеял новое наступление именно в этот период неспроста. Президенту РФ нужно показать своим гражданам хотя бы какие-то результаты в годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

"Им нужно что-то показать перед своим народом, и у них должно быть желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате", – сказал Данилов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что диктатор Владимир Путин хочет доказать российскому народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, а потому снова нападет на Украину. Не исключено, что к атаке оккупанты попытаются прибегнуть весной.

Напомним, Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские официальные лица продолжают предупреждать о намерении РФ провести решительное наступление на Донбассе в феврале или марте 2023 года. В ISW отметили, что Путин также может создавать условия для дальнейшей переброски оккупантов через границу в северо-восточные районы Украины.

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