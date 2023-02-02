Путин отдал приказ своим войскам полностью захватить Донецкую и Луганскую области и установил дедлайн – разведка

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

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Уже сейчас наблюдаются признаки того, что Россия готовится к новому наступлению на востоке Украины. Об этом в комментарии Kyiv Post рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, российские террористы передислоцируют ударные группы, части, вооружение и военную технику на восток. По данным военной разведки Украины, кремлевский диктатор отдал приказ к марту захватить территории Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, капитан ВСУ Виктор Трегубов заявил, что приказ Путина нереалистичен. Российская армия на Донбассе сталкивается с проблемами со связью и снабжением.

Напомним, российская оккупационная армия намерена предпринять очередную попытку наступления на Украину в ближайшие месяцы. Путинские войска сосредоточатся преимущественно на оккупации большей территории Луганской и Донецкой областей.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский заявил, что вероятной датой нового наступления российской оккупационной армии может стать 24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко считает, что активизация российских военных на разных участках фронта на этом этапе может быть попыткой запутать Силы обороны Украины. Новое наступление противник, скорее всего, подготовил на Донецком или Луганском направлениях.

– В Запорожской области оккупационные войска пытаются проводить атаки, но сил на наступление у них нет, заявлял ранее военный эксперт Сергей Згурец. По его словам, захватчики пытались идти на штурм в направлении Орехова и Гуляйполя.

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