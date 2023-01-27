Командование РФ пытается запутать ВСУ: военный эксперт дал прогноз, на каких направлениях войска Путина могут пойти в наступление

Активизация российских оккупантов на разных участках фронта на этом этапе может быть попыткой запутать Силы обороны Украины. Новое наступление противник, скорее всего, подготовил на Донецком или Луганском направлениях.

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Такое мнение высказал военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко в интервью ТСН.ua. Он считает, что сейчас армия РФ готовит будущее наступление с точки зрения стратегического планирования (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Потому что мы видим, что на разных участках фронта начинаются какие-то активные действия, которые можно расценивать как отвлечение внимания (в том числе). В данном случае российское командование исходя из военной науки пытается запутать наших военных, нашу разведку украинскую, и скрыть, скажем так, направление главного удара", – заявил Левченко.

Он не верит в то, что Россия будет открывать новый фронт, идти на прорыв на юге или готовить широкомасштабную операцию с российской территории в сторону Харьковщины. "Не говоря уже о Беларуси и так далее", – сказал эксперт.

Аналитик предполагает, что враг вместо этого будет наступать на востоке, где-нибудь на Донецком или Луганском направлениях.

Он также отметил, то военно-политическое руководство РФ не оставило планы вести войну против Украины, поэтому состояние российской армии на принятие решений в Кремле влиять не будет.

Смотрите видео с 13:06:

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в ГУР сообщили, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, продолжается масштабная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта и перемещение мобилизационных резервов врага. Решающими в войне станут весна и начало лета, говорил Вадим Скибицкий.

– Главное управление разведки МО Украины считает, что боевые действия на востоке нашей страны будут обостряться. Активизация ожидается в феврале-марте.

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