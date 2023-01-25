Войска РФ проводят мощную перегруппировку по всей линии фронта, весна и начало лета будут решающими в войне – ГУР

Россия готовится к новому мощному наступлению на Украину, продолжается масштабная перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта, а также перемещение мобилизационных резервов врага. Решающими в войне станут весна и начало лета.

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Сейчас украинские воины концентрируются на максимальном уничтожении мобрезервов армии РФ, ведь рано или поздно они будут брошены на украинские города и села. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сейчас происходит мощная перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта. Российское командование осуществляет перемещение мобилизационных резервов оккупационной армии. Их необходимо уничтожать как реально критические цели, ведь рано или поздно из казарм российские "мобики" пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села и города.

Скибицкий заверил также, что военная разведка Украины будет работать на временно оккупированных территориях и сделает все, чтобы земля горела под ногами оккупантов.

Он отметил, что весна и начало лета станут решающими в войне. К такому выводу украинские разведчики приходят из-за ряда факторов – как то смена командующих РФ, завершение первого этапа мобилизации, перегруппировка российских войск.

Эти процессы подтверждают, что россияне готовят мощное наступление.

Скибицкий констатировал, что за 11 месяцев войны Россия так и не достигла своей основной заявленной цели – полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Также представитель ГУР МОУ обратил внимание на то, что с середины декабря в российских СМИ начало продвигаться мнение, что Россия-де воюет не с Украиной, а коллективным Западом, поэтому необходимо переходить к новой стадии войны. Впрочем, западный цивилизованный мир понимает, что у президента РФ Владимира Путина нет ресурсов, чтобы пойти дальше на запад.

В то же время в разведке заявили об определенных проблемах, с которыми РФ столкнулась в процессе подготовки к новому масштабному наступлению.

По оценкам ГУР МО Украины, учебные центры на территории России могут разместить не более 200 тысяч солдат. Кроме того, агрессор пытается найти страны, которые согласятся поставлять РФ боеприпасы разного рода, однако, как отметил Скибицкий, "многие понимают, что стратегическое поражение России уже есть".

Он также отметил, что отношения с Россией становятся очень опасными для многих стран, поэтому они смотрят, каков будет результат.

Также, по словам представителя ГУР, у украинской разведки нет четких данных, что в Россию поступают в больших количествах вооружения из Северной Кореи.

Прокомментировал Скибицкий и "беларускую угрозу". Он отметил, что вторая механизированная дивизия первой танковой армии Беларуси должна была быть готова к боевому применению 1 декабря, но, как он выразился, "людей нагнали, а техники - нет". В настоящее время эта дивизия переместилась на территорию РФ, а также зашла на украинскую Луганщину.

По данным ГУР, на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих, также в этом государстве сейчас есть один дивизион "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

Отдельно Скибицкий упомянул встречу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Он отметил, что на заседании 20 января речь не шла не столько о предоставлении танков, сколько о начале подготовки экипажей для того, чтобы наши бойцы были готовы работать на них, когда они прибудут в Украину.

Также представитель ГУР констатировал, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины имеют широкий спектр вооружения стандартов НАТО, а это требует соответствующего обеспечения, ремонта и эксплуатации.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

Также несколько западных СМИ накануне со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщили, что Байден готов передать Украине танки Abrams. К этому решению глава Белого дома якобы побудило желание повлиять на неуступчивость Берлина в вопросе поставок танков Украине.

Некоторые СМИ сообщали, что администрация Байдена намерена отправить "значительное количество" танков Abrams M1 для украинской армии. Некоторые, как, например, издание Politico, отмечали, что рассматривается вопрос отправки 30-50 танков Abrams в Украину.

Кроме того сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 января заявил, что "Россия планирует новые наступления" и призвал усилить поддержку Украины.