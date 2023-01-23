В ГУР назвали направления, где возможны самые ожесточенные бои: мы видим переброску сил

Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что боевые действия на востоке нашей страны будут обостряться. Активизация ожидается в феврале-марте.

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Таким прогнозом поделился заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформ". Он указал на то, что в начале полномасштабного вторжения начальник российского генштаба Валерий Герасимов не выполнил задание "взять" Донетчину и Луганщину. А в январе-2023 Герасимов заменил Сергея Суровикина на должности командующего объединенной группировкой войск оккупантов, воюющих против Украины.

"Будут активные боевые действия на Донецком и Луганском направлениях. Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первое – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей", – отметил представитель украинской разведки.

В его ведомстве считают, что активные боевые действия именно в Луганской и Донецкой областях будут в феврале-марте текущего года. Однако не исключается, что захватчики попытаются наступать на Купянском направлении.

"Мы еще видим сейчас переброску 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу – это Купянское направление. Возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", – рассказал Скибицкий.

Комментируя последствия замены Суровикина на Герасимова, он заявил, что в ГУР "знают однозначно": тактика врага в ближайшее время изменится.

Показательным в разведке считают перемещение российских воздушно-десантных войск, использование которых является почерком начальника генштаба РФ.

"Почему? Потому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что по всем направлениям во втором эшелоне по сути в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основную задачу. Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск", – предположил Скибицкий.

Он напомнил, что за первые полгода вторжения при командовании Герасимова воздушно-десантные войска оккупантов почти наполовину были выбиты. "А это элитные войска – 76-я дивизия, 106-я, 98-я… Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам", – отметил сотрудник ГУР.

Как писал OBOZREVATEL:

– В этом же интервью Скибицкий заявил, что сейчас Российская Федерация усилила информационную кампанию против Украины, чтобы запугать население и растянуть украинские силы.

– Ранее Скибицкий сообщал, что в 2023 году весна и начало лета станут решающими в развязанной Россией полномасштабной войне, но о ее завершении речи еще не будет. Тяжелые бои ждут Донбасс, а вот новое нападение оккупантов на Киев из Беларуси маловероятно.

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