''Весна и начало лета будут решающими в войне'': в ГУР дали прогноз и оценили вероятность наступления с Беларуси

В 2023 году весна и начало лета станут решающими в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, но о ее завершении еще не пойдет речь. Тяжелые бои ждут Донбасс, а вот новое нападение оккупантов на Киев из-за Беларуси маловероятно.

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Такие прогнозы дают в Главном управлении разведки Министерства обороны. О развертывании боев на период после зимы в интервью Delfi рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

"Весна и начало лета будут решающими. Если большое наступление РФ, запланированное на данный момент, провалится, это станет крахом России и Путина", – отметил он.

По его словам, Донецкую и Луганскую области Украины ждут тяжелые и решающие бои.

Однако представитель военной разведки называет маловероятным новое вторжение войск РФ и продвижение в сторону украинской столицы через территорию Беларуси. Так же, говорит он, как и активные боевые действия в южных регионах нашего государства, где российских захватчиков больше волнует защита временно оккупированного Крыма.

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно мы сможем начать говорить об окончании войны. Пока же не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап – весну и начало лета", – пояснил Скибицкий.

Он добавил, что военные видят, к чему ведет эта война, продолжающаяся уже почти год: на сегодня сменилось российское военное руководство, в стране-агрессоре закончился первый этап мобилизации, войска РФ осуществляют перегруппировку.

"Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях", – заявил представитель украинской военной разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2023 год начался в условиях войны РФ против Украины и уже успел стать годом надежд украинцев на победу и счастливую жизнь без вмешательства восточного соседа. Однако прогнозы относительно того, закончится ли война в 2023-м, отличаются.

К примеру, военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что сейчас на украинско-российском фронте идет война на истощение. О решающей фазе можно будет говорить по итогам весенней или летней кампании, проводимой ВСУ.

А в Юго-Восточной Европе считают, что для отвлечения внимания Запада от войны против Украины Россия может спровоцировать конфликт на Балканах. Речь идет о Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины, а также севере Республики Косово.

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