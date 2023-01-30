У врага в приоритете три направления: военный эксперт дал прогноз, когда армия Путина может пойти в новое наступление на Украину

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что вероятной датой нового наступления российской оккупационной армии может стать 24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впрочем, по его словам, динамика на фронте может сместить эти строки на более поздние даты.

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Также эксперт объяснил, какие направления путинская армия считает для себя приоритетными. Об это Грабский рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению эксперта, анализ предыдущих действий страны-террориста позволяет прогнозировать и привязываться к определенным датам. Однако Грабский подчеркнул, что назначенные даты могут смещаться, преимущественно на более поздний срок.

"Конечно же, нельзя не предусмотреть того варианта, что противник может просто попытаться даже без окончательной готовности осуществить свои планы и начать немножко раньше. Но, в общем-то, да, мы можем ориентироваться именно на эти даты, как на относительно вероятную дату начала таких наступательных операций", – заявил Грабский.

Кроме того, эксперт отметил, что перелом в российско-украинской войне уже осуществлен. Поэтому российские оккупанты не способны оказывать одновременное давление на всей линии фронта.

Эксперт уверен, что армия РФ продолжит бросать основные усилия на Бахмутское направление, где в течение многих месяцев продолжаются ожесточенные бои. Также Грабский считает угрожающим Луганское направление. Это он объясняет в первую очередь тем, что захватчики сосредотачивают в регионе достаточно серьезные ресурсы. Вместе с тем эксперт считает, что российские оккупанты будут пытаться наступать на Запорожском направлении.

"Запорожское направление, которое, очевидно, является для противника тоже важным. Но там для него ситуация выглядит еще более печально, если можно так сказать. Потому что постоянное воздействие огневых средств украинских Сил обороны не дает им просто возможность сосредоточить достаточное количество войск. Поэтому там могут быть какие-то демонстративные действия", – рассказал эксперт.

Напомним, Силы обороны не видят подготовки российской армии к масштабному наступлению на Таврическом направлении. Оккупанты сосредоточились на Донбассе и подтягивают силы туда.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко считает, что активизация российских военных на разных участках фронта на этом этапе может быть попыткой запутать Силы обороны Украины. Новое наступление противник, скорее всего, подготовил на Донецком или Луганском направлениях.

– В Запорожской области оккупационные войска пытаются проводить атаки, но сил на наступление у них нет, заявлял ранее военный эксперт Сергей Згурец. По его словам, захватчики пытались идти на штурм в направлении Орехово и Гуляйполя.

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