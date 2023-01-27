В ВСУ дали прогноз, могут ли войска РФ пойти в наступление на Таврическом направлении: у врага две приоритетные цели

Силы обороны не видят подготовки российской армии к масштабному наступлению на Таврическом направлении. Оккупанты сосредоточились на Донбассе и подтягивают силы туда.

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Об этом 27 января в эфире марафона "Єдині новини" сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин. Ситуацию на линии фронта в Запорожской области он охарактеризовал как стабильно тяжелую (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Захватчики продолжают стрелять из артиллерийских и ракетных установок по населенным пунктам и инфраструктуре региона, есть пострадавшие среди гражданского населения.

"В целом какой-то масштабной наступательной операции и подготовки к ней мы пока не видим, потому что все основные усилия враг сосредотачивается на соседних Донецком и Луганском направлениях. Там он подтягивает все силы, и его основная задача пока там. Если там будет какое-то затишье... тогда уже будем ожидать, что, возможно, начнется и на других направлениях", – сказал Ерин.

Защитники страны сообщают об активизации врага малыми группами. Захватчики пытаются провести разведку, диверсионные действия, прощупать прочность украинской обороны на отдельных участках линии столкновения.

"В настоящее время Силы обороны отразили все эти попытки, и враг был вынужден отступить. Линия фронта перемен не претерпела", – заявил представитель военных.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко считает, что активизация российских военных на разных участках фронта на этом этапе может быть попыткой запутать Силы обороны Украины. Новое наступление противник, скорее всего, подготовил на Донецком или Луганском направлениях.

– В Запорожской области оккупационные войска пытаются проводить атаки, но сил на наступление у них нет, заявлял ранее военный эксперт Сергей Згурец. По его словам, захватчики пытались идти на штурм в направлении Орехово и Гуляйполя.

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