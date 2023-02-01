Оккупанты готовят новое наступление на Украину в ближайшие месяцы, но переоценивают свои возможности – ISW

Российская оккупационная армия намерена предпринять очередную попытку наступления на Украину в ближайшие месяцы. Путинские войска сосредоточатся преимущественно на оккупации большей территории Луганской и Донецкой областей.

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В свою очередь украинская армия готовит свой план операций на ближайшие месяцы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, российская армия готовится к "максимальной эскалации" в течение следующих двух-трех месяцев. При этом не исключено, что совершить наступление террористы попытаются в годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что российские вооруженные силы, вероятно, продолжат накапливать силы в Луганской области и усиливать развертывание оставшегося мобилизованного персонала на востоке Украины для поддержки неминуемой решающей стратегической операции в западной части Луганской области.

В свою очередь украинские официальные лица отмечают, что у ВСУ есть свой план действий на ближайшие месяцы. Более того, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские военнослужащие могут вернуть Крым под контроль Украины к лету 2023 года.

При этом эксперты Института изучения войны объясняют, что российские официальные лица снова переоценивают свои военные возможности для наступления в Донецкой области и на театре военных действий в короткие сроки. Командование РФ продолжает сталкиваться с трудностями в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом российского военного потенциала.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что вероятной датой нового наступления российской оккупационной армии может стать 24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что в ВСУ не видят подготовки российской армии к масштабному наступлению на Таврическом направлении. Оккупанты сосредоточились на Донбассе и подтягивают силы туда.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко считает, что активизация российских военных на разных участках фронта на этом этапе может быть попыткой запутать Силы обороны Украины. Новое наступление противник, скорее всего, подготовил на Донецком или Луганском направлениях.

– В Запорожской области оккупационные войска пытаются проводить атаки, но сил на наступление у них нет, заявлял ранее военный эксперт Сергей Згурец. По его словам, захватчики пытались идти на штурм в направлении Орехова и Гуляйполя.

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