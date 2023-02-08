Сунак поручил Уоллесу определиться, какие самолеты Великобритания может передать Украине

Великобритания рассматривает возможность передачи британской боевой авиации Украине. Премьер-министр государства Риши Сунак дал поручение британскому министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

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Об этом сообщил представитель главы британского правительства, пишет The Guardian. Он подчеркнул, что вопрос "активно изучается", речь идет о долгосрочном решении.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", - заявил официальный представитель главы правительства.

Он подчеркнул, что решение о поставках британских самолетов в Украину еще не принято, но этот вопрос "активно" изучается Уоллесом.

"Мы пока не определились, пошлем ли мы британские истребители. Очевидно, среди других стран продолжается дискуссия о собственных истребителях, некоторые из которых больше похожи на те, к которым привыкли украинские летчики", - добавил представитель премьера.

Также, по его словам, Великобритания надеется принять первых украинских пилотов весной. На Даунинг-стрит подчеркнули, что "очевидно, мы хотим, чтобы это началось как можно скорее".

Представитель премьер-министра напомнил, что современные западные истребители являются "сложной военной техникой".

"Мы считаем правильным предоставить как необходимое в краткосрочной перспективе оборудование, такое как танки "Челленджер", дополнительные орудия, средства дальнего радиуса действия, которые могут помочь выиграть войну сейчас, так и рассчитывать на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы убедиться, что у Украины есть все возможности, в которых она нуждается", - заявил представитель премьер-министра Британии.

Ранее в этот же день Зеленский, пребывающий с официальным визитом в Лондоне 8 февраля, выступил в парламенте Великобритании и призвал союзников предоставить Украине боевые самолеты. Президент Украины подарил спикеру парламента шлем украинского пилота с надписью: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы её защитить".

Уже завершая свое выступление перед членами парламента Британии, Зеленский выразил уверенность, что решение о предоставлении Украине современной боевой авиации таки будет принято.

"Покидая Британский парламент два года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Сегодня я буду покидать парламент, заранее благодаря всех вас за мощные английские самолёты. Кстати, уже почти 5 вечера... Да здравствует король. И слава Украине!" – заявил напоследок президент.

В ходе визита в Великобританию Зеленский провел переговоры с Риши Сунаком и впервые встретился с королем Чарльзом ІІІ.