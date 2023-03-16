'Имеют широкий спектр вооружения': в Воздушных силах объяснили, как F-16 могут помочь Украине в войне с РФ

Несмотря на огромные потери техники, государство-террорист Россия все еще имеет преимущество в количественном составе авиационной группировки. К тому же истребители врага значительно технологичнее украинских, а линия боевого столкновения крайне насыщена разными системами ПВО оккупантов.

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Перевесить чашу весов Украины в плане авиации помогли бы западные современные истребители, в частности, американские F-16. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинские летчики ежедневно наносят десятки авиаударов по позициям противника. В частности, защитники страны уничтожают ПВО врага. Однако ввиду того, что Россия является производителем различных систем ПВО, в частности, ЗРК "Тор", "Панцирь-С1", "Бук-М1", а также более новых "Бук-М2" и "Бук-М3", С-350 и С-400, украинская авиация не может пока заходить вглубь обороны противника.

Игнат подчеркнул, что современные западные самолеты смогли бы завоевать преимущество в воздухе и стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов. Также спикер Воздушных сил добавил, что современные истребители способны эффективно и безопасно наносить точечные удары, уничтожать вражескую ПВО и перебивать логистику врага.

"Завоевав преимущество в воздухе на определенном участке фронта, можно полностью рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации. И, может быть, даже не нужно будет проводить тяжелые бои. Возможно, оккупанты после этого просто побегут, как в Херсонской и Харьковской областях", – рассказал Игнат.

По его словам, современные истребители Украине нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по критической инфраструктуре и мирным украинским городам. При этом Игнат подчеркнул, что самолеты типа МиГ и Су не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахеды".

Также одним из преимуществ современных истребителей стала бы возможность дистанцировать российскую авиацию от государственной границы Украины. Игнат объяснил, что таким образом удастся решить проблему постоянных бомбардировок приграничной территории.

Противостоять этим угрозам могут не только дальнобойные зенитные ракетные системы, которые должны прийти в Украину, но и современные многоцелевые истребители, применяя ракеты класса "воздух – воздух", наподобие AIM-120 AMRAAM.

"Эта платформа имеет широкий спектр вооружений, которым можно наносить мощные удары по наземным целям, и даже морским. Нам нужен самолет, имеющий дальнобойное оружие, который может эффективно запускать ракеты HARM, запускать современные боеприпасы различных типов на вооружении стран НАТО. Это очень хорошие ракеты, управляемые авиационные бомбы и другое вооружение", – отметил спикер Воздушных сил.

Напомним, группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, давит на Белый дом с требованием как можно скорее передать Украине истребители F-16. По их мнению, такая поддержка может "изменить правила игры на поле боя".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает поставок западных истребителей Украине в ближайшее время. Одна из причин – логистические и технические сложности.

– Во Франции рассматривают возможность передачи Украине истребителей Mirage и готовы начать обучение украинских пилотов. Также о присоединении к "коалиции истребителей" размышляют в Дании.

– Байден ранее сказал, что истребители F-16 якобы "сейчас не нужны" Украине. По его словам, на данном этапе войны приоритетной является другая помощь. При этом в Белом доме заявили, что США не будут против передачи Украине истребителей другими странами.

– Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западные истребители могут решить исход войны.

– В Воздушных силах ВСУ объясняют, что современные самолеты нужны для успешного контрнаступления и защиты неба. У командования нет сомнений в том, что со временем Украина получит "крылья" – вопрос будет решаться "поэтапно, постепенно".