США не будут возражать против решения других стран по передаче Украине истребителей — Белый дом

Соединенные Штаты Америки дали согласие на поставку истребителей в Украину любой третьей страной. При этом правительство США подтвердило, что такое решение суверенно и принимается отдельно каждой страной.

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Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что Украина нуждается в военных самолетах.

"Это – суверенные решения, которые должны принимать страны самостоятельно", – отметил представитель администрации Байдена, отвечая на вопрос о намерениях Польши передать Украине МиГ-29.

Он подчеркнул, что американская сторона не давит и не уговаривает никого в вопросе предоставления Украине военной помощи. По его словам, происходит координация на международном уровне, в том числе в формате "Рамштайн".

"Если другая нация захочет передать Украине истребители, мы, безусловно, поддержали бы это", – отметил представитель Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции рассматривают возможность передачи Киеву истребителей Mirage и готовы начать обучение украинских пилотов. Также о присоединении к "коалиции истребителей" размышляют в Дании.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 "сейчас не нужны" Украине. Он отметил, что на данном этапе войны приоритетной является другая помощь.

Президент Владимир Зеленский считает, что поставки западных истребителей могут решить исход войны. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что они необходимы для успешного контрнаступления и защиты неба.