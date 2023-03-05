Игнат объяснил исключительную важность истребителей для контрнаступления ВСУ

Современные истребители необходимы Украине для контрнаступления. Без закрытого неба невозможно добиться успеха в наземной операции.

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Об этом 5 марта рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. По его словам, нет сомнений в том, что со временем Украина получит "крылья" – вопрос будет решаться "поэтапно, постепенно".

"Усиление артиллерии, усиление пехоты – это все должно быть параллельно. Невозможно добиться успеха в наземной операции, не имея надежного воздушного прикрытия, не имея надежных средств противовоздушной обороны", – объяснил Игнат.

Военный напомнил, что именно авиация врага своими бомбами стирает с лица земли целые города. Так российские самолеты поступили, в частности, с Мариуполем.

"У нас не было прикрытого Мариуполя, потому что с той стороны была уже оккупирована территория. Нечем было достать самолеты, которые бомбили "Азовсталь". Посмотрите, что произошло от авиационных бомб", – сказал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в минобороны Франции заявили, что изучают возможность передачи Украине первой партии истребителей Mirage 2000. Также Париж готовит программу обучения для украинских пилотов в Польше.

А президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что "никаких табу" в отношении поставок Украине авиации нет.

В то же время президент США Джо Байден считает, что истребители F-16 якобы "сейчас не нужны" ВСУ. При этом он не исключает соответствующие поставки в будущем.