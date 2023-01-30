Макрон не исключил возможности передачи Украине истребителей: нет ничего запрещенного

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж может принять решение о передаче истребителей для украинской армии. Политик не уточнил, когда это может произойти, но подчеркнул, что государство не ставит себе ограничений в военной поддержке Украины, которая борется с нападением России.

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Об этом он сказал в понедельник, 30 января, во время поездки в Нидерланды, передает Le Parisien. Как отмечается, Макрон не стал избегать ответа на вопрос об истребителях и сказал, что для Парижа "нет ничего запретного" в помощи Киеву.

Как пишет издание, ранее президент страны уже поставил условия прежде чем рассматривать вопрос о поставке французских истребителей Mirage 2000 в Украину. По мнению Макрона, это не должно быть "эскалацией" и "не ослаблять французскую армию".

"Мы будем смотреть в каждом конкретном случае", – добавил он.

Что касается тяжелых танков, Макрон уже указывал, что это будет возможно только после того, как будут исключены все риски эскалации войны в Украине. На данном этапе Париж отказывается по этой причине отправлять танки Leclerc Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников верит в то, что наша страна сможет получить западные истребители. Раньше Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба говорил о том, что дипломатическая работа для передачи Украине боевых самолетов уже началась. В частности, речь идет об истребителях F-16.

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