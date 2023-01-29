"Могут переломить правила игры": Резников оценил возможность получения Украиной истребителей

Министр обороны Украины Алексей Резников верит в то, что наша страна сможет получить западные истребители. Раньше Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи.

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О новых самолетах для ВСУ глава минобороны страны высказался в программе Rosemary Barton Live на CBC. Он отметил, что основные боевые танки от союзников уже в пути, и следующая его надежда – получить военные самолеты, которые могут "переломить правила игры" в борьбе с Россией.

Резников пошутил, что перед новогодними праздниками написал "список желаний Санте". В этом перечне "остаются реактивные истребители, самолеты и, возможно, ракеты… дальнобойные варианты поражения [российских] складов горючего, складов боеприпасов и их командиров".

Руководитель МО высказал надежду на то, что следующие две недели переговоров с европейскими и североамериканскими союзниками по поводу военных самолетов будут успешными.

Украине со временем начала поступать военная техника, которую когда-то отказывались поставлять, в том числе противотанковые и зенитные средства, дальнобойная артиллерия и новые системы ПВО, отметил Резников.

"Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра", – заявил украинский министр. В ходе этой программы он также сказал, что обещания стран-партнеров поставить нам танки – это "не конец истории, это только начало истории".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее американская корпорация Lockheed Martin, которая выпускает F-16, заявила о готовности нарастить производство этих истребителей, чтобы третьи станы могли передать самолеты Воздушным силам ВС Украины.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил о том, что дипломатическая работа для передачи Украине боевых самолетов уже началась. В частности, речь идет об истребителях F-16.

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