Украинским пилотам понадобится гораздо меньше времени для освоения F-16 благодаря опытности, – Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинским пилотам понадобится гораздо меньше времени для того, чтобы освоить истребители F-16. Благодаря тому, что у наших военных есть большой опыт, они смогут научиться управлять такими современными многоцелевыми самолетами даже меньше, чем за полгода, о которых говорили ранее.

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Об этом сообщает Media Center Ukraine. Именно такие результаты, по словам Игната, показало тестирование украинских пилотов, которое проходило в Соединенных Штатах Америки.

В ходе него американские инструкторы определяли возможности и уровень подготовки наших бойцов. Они увидели, что украинцы благодаря своему опыту могут освоить технику гораздо быстрее. Причем речь идет не только о полетах на самолетах, но и о применении тех видов вооружений, которые им будут доступны.

"Начальник авиации Воздушных сил отметил, что уже по первым оценкам тестирования можно заключить, что потребуется меньше времени, чем раньше было заявлено. А ранее было заявлено о приблизительном сроке полгода", – говорит Игнат.

Напомним, что два украинских пилота успешно прошли тестирование на авиасимуляторах в США. В Штатах высоко оценили навыки украинских пилотов во время тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Директор компании Defense Express Сергей Згурец отмечал, что украинские пилоты могут освоить современные американские истребители F-16, которые Украина просит у партнеров, за три-шесть месяцев. Этот показатель в несколько раз меньше, чем ранее оценивали в США и НАТО.

– Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал передачу Украине истребителей F-16 странами-членами Альянса.

– В Воздушных силах призвали усилить Украину многоцелевыми самолетами F-16, ведь страна-агрессор Россия имеет значительное преимущество в воздухе.

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