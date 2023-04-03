У России есть значительное преимущество: в Воздушных силах призвали усилить Украину многоцелевыми самолетами F-16
У России есть значительное преимущество в воздухе. Как бы печально это не звучало, но страна-агрессор в 5-6 раз превосходит силы нашего государства в авиации. В связи с этим, в Воздушных силах призвали усилить Украину многоцелевыми истребителями F-16.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что F-16 могут поражать воздушные, наземные и надводные цели.
"Россия преобладает нас в разы, в 5-6 раз это только та группировка, которая сегодня расположена на тех 40 аэропортах вокруг Украины, в оккупированном Крыму. Кроме того, технологически они выше в несколько раз. Они провели глубокую модернизацию самолета Су-27, сегодня это Су-30, а также версия Су-35, есть истребитель-бомбардировщик Су-34, и то, что они применяют с тех самолетов – это новая угроза", – заявил Игнат.
Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что государство-террорист практически ежедневно атакует Украину порядка 10 управляемыми авиационными бомбами. Причем, не входя в зону поражения украинской системы ПВО.
Игнат добавил, что самолеты МиГ-29, которые Украина получает от Словакии и Польши, помогают Воздушным силам. Но в то же время, по его словам, они морально устарели и довольно слабые с технической точки зрения. А F-16 уже прошли несколько этапов модернизации.
"F-16, который является ровесником МиГ-29, прошел несколько этапов глубокой модернизации. Это включает в себя замену основного оборудования: это бортовая РЛС, которая видит далеко, и плюс к этому широкий спектр вооружения – крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты, способные поражать воздушные, наземные, надводные цели – все есть у самолета F-16. Именно поэтому нам нужен такой многоцелевой самолет. МиГ-29, который нам передают партнеры, этого не имеет. Там прошла небольшая модернизация системы связи, системы навигации, системы "свой-чужой" и в конце концов все. Но мы понимаем, что это первый шаг, и мы благодарим партнеров за такую поддержку", – сказал Игнат.
По его словам, не менее важна адаптация инфраструктуры украинских аэродромов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия устраивает изощренные ловушки, чтобы устроить засаду украинским истребителям. С каждым днем становится все труднее сдерживать российских оккупантов, используя устаревшие советские самолеты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине современных истребителей достаточно сложный, однако украинцы надеются на положительное решение. В то же время глава государства подчеркнул, что новые боевые самолеты могут повлиять на ход войны в Украине.
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