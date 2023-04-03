У России есть значительное преимущество: в Воздушных силах призвали усилить Украину многоцелевыми самолетами F-16

У России есть значительное преимущество в воздухе. Как бы печально это не звучало, но страна-агрессор в 5-6 раз превосходит силы нашего государства в авиации. В связи с этим, в Воздушных силах призвали усилить Украину многоцелевыми истребителями F-16.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что F-16 могут поражать воздушные, наземные и надводные цели.

"Россия преобладает нас в разы, в 5-6 раз это только та группировка, которая сегодня расположена на тех 40 аэропортах вокруг Украины, в оккупированном Крыму. Кроме того, технологически они выше в несколько раз. Они провели глубокую модернизацию самолета Су-27, сегодня это Су-30, а также версия Су-35, есть истребитель-бомбардировщик Су-34, и то, что они применяют с тех самолетов – это новая угроза", – заявил Игнат.

Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что государство-террорист практически ежедневно атакует Украину порядка 10 управляемыми авиационными бомбами. Причем, не входя в зону поражения украинской системы ПВО.

Игнат добавил, что самолеты МиГ-29, которые Украина получает от Словакии и Польши, помогают Воздушным силам. Но в то же время, по его словам, они морально устарели и довольно слабые с технической точки зрения. А F-16 уже прошли несколько этапов модернизации.

"F-16, который является ровесником МиГ-29, прошел несколько этапов глубокой модернизации. Это включает в себя замену основного оборудования: это бортовая РЛС, которая видит далеко, и плюс к этому широкий спектр вооружения – крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты, способные поражать воздушные, наземные, надводные цели – все есть у самолета F-16. Именно поэтому нам нужен такой многоцелевой самолет. МиГ-29, который нам передают партнеры, этого не имеет. Там прошла небольшая модернизация системы связи, системы навигации, системы "свой-чужой" и в конце концов все. Но мы понимаем, что это первый шаг, и мы благодарим партнеров за такую поддержку", – сказал Игнат.

По его словам, не менее важна адаптация инфраструктуры украинских аэродромов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия устраивает изощренные ловушки, чтобы устроить засаду украинским истребителям. С каждым днем ​​становится все труднее сдерживать российских оккупантов, используя устаревшие советские самолеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине современных истребителей достаточно сложный, однако украинцы надеются на положительное решение. В то же время глава государства подчеркнул, что новые боевые самолеты могут повлиять на ход войны в Украине.

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