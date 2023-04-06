'Программа переобучения на F-16 может быть значительно сокращена': США высоко оценили навыки украинских пилотов

США высоко оценили навыки украинских пилотов в ходе тестирования. У них есть шансы быстрее переучиться для работы с различными военными самолетами, включая многоцелевой истребитель F-16.

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Об этом рассказал командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона. Так, два украинских пилота успешно прошли тестирование на авиасимуляторах.

"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высока и в конце отчета (указано), что для украинских пилотов программа переучивания на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – отметил Сергей Голубцов.

Напомним, ранее директор компании Defense Express Сергей Згурец отмечал, что украинские пилоты могут освоить современные американские истребители F-16, которые Украина просит у партнеров за три-шесть месяцев. Этот показатель в несколько раз меньше, чем ранее оценивали в США и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал передачу Украине истребителей F-16 странами-членами Альянса. Он отметил, что США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

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