Россия не остановится, пока ее не остановят: Военный комитет НАТО подтвердил непреклонную поддержку Украины

В среду, 10 мая, прошло заседание Военного комитета НАТО, на котором были обсуждены стратегические направления развития возможностей Альянса. Руководители обороны стран-членов НАТО также подтвердили свою поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

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Об этом сегодня во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО сказал глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр. Во время заседания члены подтвердили мировую опасность России.

"Война, которую Россия рассчитывала завершить за три дня, вступила в пятнадцатый месяц. Растущая решительность и мужество украинских войск и украинского народа продолжают нас поражать. Сегодня мы посвятили специальную сессию рассмотрения военной ситуации в Украине и вокруг нее. Украинский военный представитель предоставил детализированную информацию о ситуации на местах и изложил потребности Украины для продолжения борьбы за то, что принадлежит ей по праву", – сказал Бауэр.

Правильная оценка поведения России является критически важной для защиты международного порядка, основанного на правилах. Как отметил генерал Тохонен, российская агрессия не ограничивается только Украиной, и Россия имеет амбиции выходящие за ее границы.

"Она не остановится в Украине, поскольку ее амбиции уходят далеко за российские границы", – отметил он.

Россия уже пыталась нарушить международный порядок в различных регионах мира, таких как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Действия России привели к усилению коллективной обороны НАТО и затронули интересы всех свободных демократий по всему миру.

Он также добавил, что НАТО будет продолжать укреплять свои оборонительные возможности, включая увеличение военных бюджетов, модернизацию вооружений и создание новых систем защиты. Он подчеркнул, что Альянс готовится к любому сценарию, но надеется на дипломатическое решение конфликта с Россией.

"Это также свидетельствует о том, что вместе мы гораздо сильнее, чем в одиночку", – подчеркнул адмирал.

Как известно, Военный комитет НАТО является высшим органом военного управления Североатлантического союза, который определяет потребности обороны и развития вооруженных сил для обеспечения коллективной обороны союзников для выполнения политических решений лидеров стран НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вынужденно отказался от своего участия во встрече Военного комитета НАТО в среду, 10 мая. Он не сможет присоединиться к обсуждению даже онлайн. Причина – обстановка на фронте.

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