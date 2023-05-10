Залужный не приехал на встречу военного комитета НАТО из-за сложной ситуации на фронте: подробности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вынужденно отказался от своего участия во встрече Военного комитета НАТО в среду, 10 мая. Он не сможет присоединиться к обсуждению даже онлайн. Причина – обстановка на фронте.

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Предупреждение об этом Североатлантический Альянс получил за день до мероприятия, 9 мая. Об этом, открывая встречу, сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает "Укринформ".

Вместо этого члены Военного комитета заслушают информацию от военного представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.

Адмирал сказал, что получил письмо от Залужного (назвав его "нашим другом") вчера – то есть 9 мая. В этом письме было сказано, что участие главнокомандующего ВСУ во встрече невозможно даже через видеоконференцию "из-за сложной оперативной ситуации в обороне против российской агрессии", заявил Бауэр.

"Наши лучшие пожелания с украинскими защитниками. Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя… о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы сражаются за то, что по праву им принадлежит", – отметил Бауэр.

Он подчеркнул, что дискуссия изначально будет сфокусирована на агрессивной войне РФ против Украины.

"Россия уже 15 месяцев в том, что, как они думали, будет трехдневной войной. Голиаф пошатнулся, потому что Давид продемонстрировал выдающуюся устойчивость и тактическое совершенство при поддержке 50-ти государств по всему миру", – отметил представитель НАТО.

Как писал OBOZREVATEL:

– На прошлой неделе в Украину с официальным визитом приезжал генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер. Залужный провел с ним переговоры, рассказал о ситуации на фронте и о том, как Силы обороны готовятся к контрнаступлению.

– 6 мая Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Украинские и американские генералы обсудили военную обстановку и подготовку ВСУ.

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