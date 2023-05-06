'Наша цель – победа Украины': Залужный и Милли обсудили подготовку к деоккупации украинской территории

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный имел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Генералы обсудили ситуацию на фронте.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главнокомандующего ВСУ. Залужный проинформировал Милли об обстановке на фронте и ситуации с подготовкой к предстоящему контрнаступлению украинских сил.

Главнокомандующий также поблагодарил партнеров из США за предоставление Украине нового транша помощи в сфере безопасности и обороны, о котором в среду на пресс-брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Отметим, что он будет включать преимущественно боеприпасы и другое вооружение, в котором нуждаются ВСУ.

"Во время телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории.

Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне. Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать. Наша цель – Победа Украины", – сообщил Валерий Залужный.

Напомним, что Залужный поздравил пехотинцев с праздником и отметил их героизм. Украинские пехотинцы одними из первых приняли сражение с российскими захватчиками. Ежедневно пехота, которую не зря называют "царицей полей", в тяжелом противостоянии дает достойный отпор врагу.