Залужный обсудил контрнаступление с главным инспектором Бундесвера: на чем акцентировали

В Украину для встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным приезжал генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер. В ходе разговора Залужный рассказал высокому гостю о ситуации на фронте и о том, как Силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению.

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Также главнокомандующий ВСУ рассказал Бройеру о неотложных потребностях украинской армии и объяснил, почему Украине крайне нужны западные истребители F-16. О ходе и итогах разговора Залужный рассказал в своем Telegram-канале.

"Был рад приветствовать на этой неделе в Украине с официальным визитом генерального инспектора Бундесвера генерала Карстена Бройера. Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, которая сложилась на фронте и рассказал о подготовке Сил безопасности и обороны к предстоящим действиям по освобождению нашей территории", – отметил главнокомандующий ВСУ .

Залужный в ходе разговора поблагодарил Германию в лице Бройера за уже оказанную военную помощь и акцентировал внимание на потребностях, которые пока остаются не закрытыми.

"Поблагодарил за уже оказанную Германией военную помощь: зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение. Выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16", – написал Залужный.

Также он подчеркнул, что в разговоре с генералом Бройером они акцентировали внимание на важности продолжения поддержки Украины и впредь, договорились оставаться на связи и делать все возможное для усиления обороноспособности Украины.

"Вместе – к Победе!" – резюмировал Залужный.

Напомним, накануне, 6 мая , Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Украинские и американские генералы обсудили ситуацию на фронте и ход подготовки к деоккупации украинской территории.