Силы ПВО сбили три российских беспилотника в Херсонской области

В Херсонской области в воскресенье, 14 мая, украинские воины "приземлили" три беспилотника вражеской армии России. Были уничтожены два разведывательных "Орлана-10" и один дрон "ZALA".

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Воздушного командования "Юг". Как отмечается, силами противовоздушной обороны Украины были обезврежены три российских "птички".

"14 мая 2023 года в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены три российских беспилотных летательных аппарата: два разведывательных БПЛА "Орлан-10" и один беспилотник типа "ZALA", – говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь на 14 мая государство-террорист Россия устроила новую массированную атаку на Украину. Силам ПВО удалось обезвредить три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.

"Улов" защитников украинского неба за ночь составил 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131", один ударный БпЛА типа "Ланцет", два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", четыре БпЛА (тип уточняется), три крылата ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

А 13 мая украинские силы ПВО сбили 17 из 21 дронов-камикадзе "Шахед", запущенных российской оккупационной армией. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что остальные четыре ударных беспилотника попали на территорию Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая Россия потеряла в Брянской области пять воздушных судов – два военных самолета и три вертолета. К авиакатастрофам причастна российская ПВО.

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