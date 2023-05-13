ВСУ за ночь сбили 17 'шахедов' и разведывательный 'Орлан' – Воздушные силы

В ночь 13 мая враг атаковал Украину по северному и южному направлениям беспилотными летательными аппаратами иранского производства "Shahed-136/131". Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 17 ударных дронов оккупантов.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В общей сложности, как сообщается, был зафиксирован 21 запуск.

В результате применения зенитного ракетного вооружения, истребителей и мобильных огневых групп было уничтожено 17 баражирующих боеприпасов на разных направлениях.

Кроме того, в течение ночи был уничтожен оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Также за прошедшие сутки, 12 мая противовоздушными оборонными подразделениями были успешно уничтожены четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет".

Как сообщалось, вражеские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры на территории Хмельницкой области. Местные власти и спасательные службы активно работают над устранением последствий этих нападений.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время масштабной воздушной тревоги во Львовской области прозвучали звуки взрывов. Однако власти заверили горожан, что в области ситуация спокойная.

Также в результате атаки 13 мая в Киевской области сбитый БПЛА упал на жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. В области работало ПВО.

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