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ВСУ за ночь сбили 17 "шахедов" и разведывательный "Орлан" – Воздушные силы

Иванна Шепель
War
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ВСУ за ночь сбили 17 'шахедов' и разведывательный 'Орлан' – Воздушные силы

В ночь 13 мая враг атаковал Украину по северному и южному направлениям беспилотными летательными аппаратами иранского производства "Shahed-136/131". Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 17 ударных дронов оккупантов.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В общей сложности, как сообщается, был зафиксирован 21 запуск.

В результате применения зенитного ракетного вооружения, истребителей и мобильных огневых групп было уничтожено 17 баражирующих боеприпасов на разных направлениях.

Кроме того, в течение ночи был уничтожен оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Также за прошедшие сутки, 12 мая противовоздушными оборонными подразделениями были успешно уничтожены четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет".

ВСУ за ночь сбили 17 "шахедов" и разведывательный "Орлан" – Воздушные силы

Как сообщалось, вражеские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры на территории Хмельницкой области. Местные власти и спасательные службы активно работают над устранением последствий этих нападений.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время масштабной воздушной тревоги во Львовской области прозвучали звуки взрывов. Однако власти заверили горожан, что в области ситуация спокойная.

Также в результате атаки 13 мая в Киевской области сбитый БПЛА упал на жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. В области работало ПВО.

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