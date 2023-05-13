Звуки взрывов на Львовщине – эхо работы ПВО, – председатель ОВА

Во время масштабной воздушной тревоги во Львовской области прозвучали звуки взрывов. Однако власти заверили горожан, что в области ситуация спокойная.

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Об этом рассказал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. По его словам, звуки взрывов, которые прозвучали в области – это работа противовоздушных сил.

По состоянию на 8 утра в большинстве областей Украины отбой воздушной тревоги.

"Отбой воздушной тревоги на Львовщине. Была угроза атаки вражескими дронами-камикадзе. Во Львовской области спокойно. Звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, – это эхо работы ПВО в другой области", – рассказал Козицкий.

Отметим, что утром 13 мая Россия также атаковала с воздуха Хмельнитчину. В области сообщили о попадании в критическую инфраструктуру. В результате действий агрессора получили ранения мирные жители.

Также в результате атаки 13 мая в Киевской области сбитый БПЛА упал на жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. В области работало ПВО.

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