На Хмельнитчине есть попадание в критическую инфраструктуру, службы работают – ОВА

Страна-агрессор Россия утром 13 мая атаковала с воздуха Хмельнитчину – в регионе прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора получили ранения мирные жители, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.

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Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации. Из-за российских обстрелов УЗ прекратила движение ряда поездов в области, некоторые следовали в объезд.

"Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельнитчину. К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре", – подтвердили в ОВА.

Там отметили , что пораженный врагом объект находится за пределами населенных пунктов. Также призвали жителей сохранять спокойствие, ведь на месте прилета работали все соответствующие службы.

"Отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику. Подробности позже", – добавили в ведомстве.

Напомним, что во время воздушной атаки РФ на Украину 13 мая около пяти утра на Хмельнитчине заявили о серии взрывов. Через два часа был отбой воздушной тревоги, однако мэр Хмельницкого Александр Симчишин предупредил, что взрывы в облцентре еще будут слышны некоторое время.

Позже он заявил, что по состоянию на 07:30 субботы в Хмельницком прилеты не зафиксированы. Однако в результате террористической атаки РФ попадание в объект на территории одной из общин Хмельницкого района. Там продолжался пожар.

Взрывными волнами в Хмельницком повреждены учебные, медицинские заведения, админздания, промышленные объекты, многоэтажные и частные дома.

"Есть пострадавшие и раненые жители общины. Количество уточняется. Все службы работают над ликвидацией последствий. В случае повреждений жилья обращайтесь по телефону 1580, а также в УМК "Центральная", – отметил мэр.

Он добавил, что эвакуация из города пока не проводится. Проблем с коммунальными услугами там нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 мая Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате падения или сбития беспилотника на Киевщине получил повреждения жилой дом.

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