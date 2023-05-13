Россия устроила новую атаку дронами: на Киевщине работала ПВО

Оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 13 мая, запустили по Украине дроны-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена почти во всех областях.

Видео дня

Около 3:30 взрывы были слышны на Киевщине. Киевская областная военная администрация в Telegram предупредила жителей региона об угрозе атаки российскими беспилотниками.

В КОВА отметили, что по вражеским силам работают силы противовоздушной обороны.

"Киевская область! Угроза атаки вражеских БПЛА. Силы ПВО работают по целям!" – сказано в сообщении.

Жителей региона призвали находится в укрытиях и соблюдать информационную тишину. "Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – добавили в ОВА.

Около 4:52 серия взрывов прозвучала в Хмельницком. По данным канала Хмельницкий LIVE в городе было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

Отметим, что около 1:30 оккупанты атаковали дронами Николаев, в городе прогремели взрывы. На местах прилетов начался пожар, в частности, на первом этаже жилого дома и на предприятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оперативном командовании "Юг" предупредили, что по состоянию на вечер пятницы, 12 мая, страна-агрессор Россия вывела в Черное море два своих ракетоносителя. Среди них один корабль и одна подлодка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!