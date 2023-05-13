В Киевской области сбитый БПЛА упал на жилой дом – ГСЧС

В ночь на 13 мая оккупационные войска страны-агрессора России запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". На Киевщине в результате падения, вероятно, ущерба, беспилотника повреждения получил жилой дом.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. В области работало ПВО.

Напомним: около 03:30 13 мая взрывы прогремели на Киевщине, а ближе к пяти утра – на Хмельнитчине и якобы Львовщине. В КОВА сообщили о работе противовоздушной обороны. В то же время власти Хмельницкой области указали на вероятность вражеского прилета.

Во Львовской ОВА сообщили, что звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, – это эхо работы ПВО в другой области.

Также около 01:30 минувшей ночью оккупанты атаковали дронами Николаев, в городе раздались взрывы. На местах прилетов начался пожар, в частности, на первом этаже жилого дома и на предприятии.

Накануне российские войска уже в четвертый раз после деоккупации Херсона обстреляли городскую гимназию №20. После последних ударов крыша здания и перекрытия обрушились на первый этаж, там возник серьезный пожар. Это учебное заведение было старейшим в городе, его открыли 12 марта 1815 года. Теперь гимназию придется отстраивать практически с нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 мая Россия вывела в Черное море два своих ракетоносителя. Среди них один корабль и одна подлодка;

– 11 мая оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области из артиллерии и РСЗО "Смерч". В результате атак врага пострадали по меньшей мере девять человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!