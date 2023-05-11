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Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: пострадали 6 гражданских. Фото

Марина Погорилко
War
1 минута
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Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: пострадали 6 гражданских. Фото

В четверг, 11 мая, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. В результате ракетного удара в придомовую территорию пострадали по меньшей мере шесть человек.

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Судя по опубликованным фото, ракетным ударом городу нанесены значительные разрушения.

Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: пострадали 6 гражданских. Фото
Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: пострадали 6 гражданских. Фото

Напомним: также в этот день оккупанты обстреляли пгт Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате преступных действий кремлевских террористов взрывные и осколочные ранения получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет.

Ракетами С-300 оккупанты ударили и по Славянску в Донецкой области. В результате попадания в частный дом была ранена женщина, которая впоследствии скончалась в больнице. Кроме того, в городе также повреждены 2 многоэтажки, 5 частных жилых домов и гражданские автомобили. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв. м.

Также за прошедшие сутки россияне массированно атаковали с РСЗО Малокатериновку Запорожской области. В результате прилета кассетных снарядов пострадали 8 человек. Трое из пострадавших – работники скорой помощи, прибывшие по вызову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 мая захватчики ударили из артиллерии по мирным жителям города Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Предварительно сообщалось о гибели мужчины;

– в ISW объяснили, что Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине и пытается наносить их не столь массово, но почти каждый день. Вероятно, это связано с предстоящим контрнаступлением Сил обороны, хотя эффективность таких атак противника – под вопросом.

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