Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: пострадали 6 гражданских. Фото

В четверг, 11 мая, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. В результате ракетного удара в придомовую территорию пострадали по меньшей мере шесть человек.

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Судя по опубликованным фото, ракетным ударом городу нанесены значительные разрушения.

Напомним: также в этот день оккупанты обстреляли пгт Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате преступных действий кремлевских террористов взрывные и осколочные ранения получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет.

Ракетами С-300 оккупанты ударили и по Славянску в Донецкой области. В результате попадания в частный дом была ранена женщина, которая впоследствии скончалась в больнице. Кроме того, в городе также повреждены 2 многоэтажки, 5 частных жилых домов и гражданские автомобили. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв. м.

Также за прошедшие сутки россияне массированно атаковали с РСЗО Малокатериновку Запорожской области. В результате прилета кассетных снарядов пострадали 8 человек. Трое из пострадавших – работники скорой помощи, прибывшие по вызову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 мая захватчики ударили из артиллерии по мирным жителям города Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Предварительно сообщалось о гибели мужчины;

– в ISW объяснили, что Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине и пытается наносить их не столь массово, но почти каждый день. Вероятно, это связано с предстоящим контрнаступлением Сил обороны, хотя эффективность таких атак противника – под вопросом.

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