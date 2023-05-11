Оккупанты обстреляли Великий Бурлук на Харьковщине: есть раненые

В четверг, 11 мая, российские оккупанты обстреляли пгт Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате преступных действий кремлевских террористов взрывные и осколочные ранения получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет.

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Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, оба пострадавших сейчас госпитализированы, медики оказывают им помощь.

Напомним: также 11 мая российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области ракетами С-300. В результате попадания в частный дом была ранена женщина, которая впоследствии скончалась в больнице. Кроме того, в городе также повреждены 2 многоэтажки, 5 частных жилых домов и гражданские автомобили. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв. м.

Также за прошедшие сутки россияне массированно атаковали из РСЗО Малокатериновку Запорожской области. В результате прилета кассетных снарядов пострадали 8 человек. Трое из пострадавших – работники скорой помощи, прибывшие по вызову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 мая россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Купянску на Харьковщине. Попадание пришлось в объект гражданской инфраструктуры, также повреждены 5 домов;

– 10 мая в результате минометного обстрела оккупантами Херсонщины погибла местная жительница. Также повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

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