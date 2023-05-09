Россия нанесла ракетный удар по Купянску: пострадали люди

Российская террористическая армия продолжает обстреливать населенные пункты Харьковской области. Вечером 9 мая враг в очередной раз нанес ракетный удар по Купянску.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате обстрела города есть раненые.

"Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов. Есть раненые", – сообщил Олег Синегубов.

По предварительной информации, пострадали 3 человека – две женщины и один мужчина.

По словам главы ОВА, одному человеку медики оказали помощь на месте, еще двоих отправили в больницу.

На месте попадания работают все экстренные службы, отметил Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Лиман Первый. Враг пытался улучшить тактическое положение, атаковал вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, однако успеха не имел.

А накануне, вечером 8 мая оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300.