Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку: Силы обороны отбили почти 30 атак врага – Генштаб

На 440-е сутки войны в Украине наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку на Донетчине. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток совершил около 30 атак.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 9 мая. Как отмечается, на Бахмутском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в Бахмуте, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.

От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка.

На Авдеевском направлении враг не наступал, однако нанес авиаудар в районе Авдеевки, обстрелял Авдеевку, Первомайскую, Нетайлово и Карловку.

На Шахтерском направлении не наступал. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

На Лиманском направлении вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться. Они обстреляли населенные пункты Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское и Плавни Запорожской области; Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

В Генштабе рассказали, что 8 мая оккупанты начали эвакуацию из города Каменка-Днепровска Запорожской области в Бердянск детей вместе с родителями, а также учителей и других работников бюджетной сферы. Желающих оказалось немного. В то же время всех медиков местной больницы вызвали на работу.

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