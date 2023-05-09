ЧВК 'Вагнер' перебросила усиление в Бахмут и усилила обстрелы: в ISW рассказали, что происходит в городе

Российские войска 7 и 8 мая усилили штурмы позиций украинских войск в Бахмуте, также увеличилась интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны россиян. Вероятно, оккупанты незначительно продвинулись в черте города.

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Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). Также они констатировали, что в район Бахмута переброшены дополнительные силы ЧВК "Вагнер", а вот объявленное российскими военными блогерами прибытие на Бахмутское направление кадыровцев подтверждений не находит.

Аналитики констатировали, что Россия продолжает концентрировать усилия на полном захвате Донецкой области, ожесточенные бои продолжаются за Бахмут.

На фоне сообщений об активизации наступательных операций ЧВК "Вагнер" наемники 7-8 мая незначительно продвинулись, в частности, в западной части Бахмута. Это подтверждается геолокацией кадров, появившися в сети. Об усилении штурмов "вагнеровцев" и обстрелов украинских позиций в городе писали российские военные блогеры. О продвижении говорил и владелец ЧВК Евгений Пригожин.

"Финансист "Вагнера" Евгений Пригожин заявил 7 мая, что Вагнер продвинулся на 280 метров в Бахмуте и что украинские силы в настоящее время контролируют 2,37 квадратных километра города", – пишет ISW.

При этом информацию, распространенную РФ, о якобы прибытии на Бахмутское направление подразделений кадыровцев опроверг один из российских военкоров, а аналитики ISW не нашли ни одного подтверждения обратного.

Кроме Бахмута, по утверждениям российских военных блогеров, с 7 мая оккупанты усилили штурмы ряда населенных пунктов на Бахмутском направлении.

"Российские миллогеры заявили 7 мая, что российские силы также усилили штурмы украинских позиций в районе города Богдановка (6 км к северо-западу от Бахмута), Часов Яр (13 км к западу от Богдановки), Предтечино (14 км к юго-западу от Бахмута) и Ивановское (6 км к западу от Бахмута) 8 мая", – отмечено в отчете.

В то же время, 8 мая Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе населенном пункте Хромовое (непосредственно западнее Бахмута), Ивановское, Часов Яр, населенном пункте Ступочки (14 км юго-западнее Бахмута).

При этом Россия усиливает обстрелы на Бахмутском направлении, в частности, из артиллерии, что опровергает недавние заявления Пригожина о якобы нехватке боеприпасов в этом районе ведения боевых действий. Так, по данным ОК "Восток" от 8 мая, на Бахмутском направлении российские войска нанесли 29 ударов.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские силы продолжают проводить наземные атаки на истощение в качестве своей основной тактики в районе Бахмута. А по данным командира 127-й бригады территориальной обороны Роман Грищенко 7 мая констатировал, что в Бахмут прибыли дополнительные силы "Вагнера", что повлекло за собой усиление интенсивности штурмов.

"Грищенко заявил, что украинцы не наблюдали никаких признаков того, что "Вагнер" намерен покинуть город, и что усиление обстрелов, вероятно, указывает на то, что "Вагнер" получил больше боеприпасов", – отметили аналитики.

Также 8 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк. По данным Генштаба Украины, российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Официальный представитель Южной группировки войск РФ Вадим Астафьев заявил, что российские войска отразили операцию украинской разведки боем в районе Авдеевки.

"8 мая российские войска не наносили никаких подтвержденных наземных ударов на западе Донецкой области. Представитель Восточной группировки войск России Александр Гордеев заявил, что российские войска отразили операцию украинской разведки боем в неустановленном месте на западе Донецкой области", – отметили в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков ISW, Путин пытается использовать парад в Москве, чтобы продемонстрировать влияние России в Центральной Азии.

Позднее подтверждение участия в мероприятии лидеров стран этого региона, вероятно, свидетельствует об их нежелании продемонстрировать прямую и публичную поддержку войны, которую РФ развязала в Украине.

В частности, в параде примут участие президенты: Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон. Об участии последних троих из списка стало известно лишь 8 мая.