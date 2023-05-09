Не изменило стратегические позиции: в ВСУ прокомментировали использование врагом фосфорных снарядов в Бахмуте

Российские войска применили в ходе боев за Бахмут фосфорные снаряды. Это стало еще одним проявлением коварства врага, пренебрегающего всеми законами ведения войны и применяющего запретное оружие.

Видео дня

Впрочем, даже фосфорные боеприпасы не помогли врагу выбить украинских воинов с их позиций. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он подтвердил использование россиянами фосфорных боеприпасов в Бахмуте. Жуткое видео из города-крепости с последствиями применения таких снарядов на днях облетело сеть.

"Враг в течение этой войны нарушил все мыслимые и немыслимые правила ведения войны, в том числе и в применении оружия – от мин противопехотных до фосфорных боеприпасов. Он это использовал, это, конечно, очень чувствительно и усложняло оборону, но это еще раз подчеркнуло невероятные мужество, героизм и стойкость наших воинов", – подчеркнул Череватый.

Спикер Восточной группировки войск отметил: коварство врага не изменило стратегических позиций в охваченном огнем Бахмуте.

"Несмотря на подлость врага, его, знаете, такую неблагородность в ведении боевых действий наши воины несмотря ни на что выстояли. Это не изменило стратегически позиций ни наших сил, ни врага. Наши позиции остаются. Мы стоим", – отметил Череватый.

Напомним, ранее в ISW рассказали, какой была ситуация в Бахмуте 7-8 мая. По данным американских аналитиков, российский ЧВК "Вагнер" перебросила усиление в Бахмут и усилила обстрелы. Количество снарядов, которые враг запускает по позициям украинских воинов, опровергает заявления владельца этой НДС о "снарядном голоде". А благодаря подкреплению захватчикам удалось добиться незначительных успехов в западной части города.

"Кадыровцев" же, которые, по данным российских пропагандистов, выдвинулись на Бахмутское направление, там до сих пор никто не видел.