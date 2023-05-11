Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Малокатериновку на Запорожье: ранены 8 человек

Оккупационные войска России массированно атаковали из РСЗО Малокатериновку Запорожской области. Вследствие прилета кассетных снарядов пострадали 8 человек.

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Об этом 11 мая сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, оккупанты нанесли удар по поселку в течение минувших суток.

Трое из пострадавших – работники скорой помощи, прибывшие по вызову.

Ранения получили также местные жители – три мужчины и две женщины. Им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, враг бил по другим мирным городам и селам Запорожской области.

После 70 обстрелов зафиксировано более 30 разрушений в 20 населенных пунктах.

60 раз враг бил из артиллерии, 5 раз – из РСЗО, нанес три авиаудара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА.

Повреждены частные дома, автомобили и другое имущество людей, соцучреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и близлежащих селах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении враг обороняется. За сутки обстрелам подверглись населенные пункты Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области. За последние три дня захватчики "эвакуировали" около 300 человек, в частности детей, с оккупированных территорий в Бердянск.

– Накануне оккупанты обстреляли село на Херсонщине. Вследствие атаки погибла местная жительница.