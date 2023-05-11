За Бахмут и Марьинку идут ожесточенные бои, оккупанты ведут безуспешное наступление в районе Авдеевки - Генштаб

В Украине начались 442-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России, войска которой продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне там Силы обороны отбили 39 вражеских атак.

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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, под Авдеевкой попытки оккупантов наступать были безуспешными. О событиях на фронте сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 11 мая.

За прошедшие сутки агрессор нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки на Донетчине. Кроме того, совершил 45 авиационных ударов и 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонщины. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси находятся определенные подразделения ВС РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Блешня, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфино, Беловоды, Поповка, Павловка, Басовка – Сумской, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. В то же время нанесли авиаудары по Масютовке, Первомайскому и Тернах. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанесла авиаудары по н. п. Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области; Ямполевка, Спорное и Берестово – Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в Бахмуте. Нанесли авиаудары по Торскому, Бахмуту, Клищиевке, Курдюмовке и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Зализне и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступления в районе Авдеевки. Нанесли авиаудары по Новокалиновому и Авдеевке. Совершили обстрелы н. п. Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское на Донетчине.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки врага в районе Марьинки. В то же время российским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток ВС РФ вели наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имели. Нанесли авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки, а также обстреляли Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. Они нанесли авиаудары по районам Гуляйполя, Малой Токмачки, Степногорска, Кизомыса и Станислава. Обстреляли н. п. Времовка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское – Запорожской; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Херсон, Дудчаны, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровское, Береговое, Белозерка, Кизомыс, Широкая Балка, Станислав – Херсонской.

За последние три дня российская оккупационная администрация "эвакуировала" около 300 местных жителей, в частности, детей с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск.

Авиация Сил обороны накануне нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ. Защитники уничтожили пять российских БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов, два артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе рассказали об обратной стороне "эвакуации" оккупантов на Запорожье. Захватчики под ее прикрытием ограбили все предприятия, вывозя имущество в Крым, а местным жителям запретили возвращаться домой на неопределенный срок.

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