Разграбили все: в Генштабе рассказали об обратной стороне 'эвакуации' оккупантов в Запорожье

Захватчики под прикрытием "эвакуации" разграбили все предприятия в Запорожской области. Наворованное оборудование россияне массово вывозят во временно оккупированный Симферополь.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Местным жителям, которых насильно эвакуировали запретили возвращаться домой на неопределенный срок.

"Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области", – говорится в сообщении.

Так, по данным Генштаба, в городе Энергодар российские оккупационные войска полностью разграбили оборудование из городских медицинских учреждений. Предполагается, что всё имущество было вывезено во временно оккупированный Симферополь в Автономной Республике Крым.

Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

Сообщается также о широко распространенном недовольстве жителей, находившихся во временно захваченном Токмаке Запорожской области, которых оккупационная администрация России вывезла в Бердянск. Эвакуированным гражданам запрещено возвращаться в город Токмак на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области. В первую очередь вывозят людей, которые первыми получили российские паспорта в начале оккупации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!