Оккупанты активизировали эвакуацию в Запорожье для тех, кто первыми получил российские паспорта

В ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области. В первую очередь вывозят людей, которые первыми получили российские паспорта в начале оккупации.

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Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что людей отправляют во временно захваченные Бердянск и Приморск, где расселяют на базах отдыха.

"Эвакуации подлежат люди, у которых есть российские паспорта. Причем, в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что россияне начали эвакуацию в ряде населенных пунктов временно оккупированного Запорожья. О принудительном вывозе людей во временно оккупированный Бердянск сообщили из Пологов, Токмака и Молочанска.

"Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей эрефии, мы уже видели", – написал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Он добавил, что захватчики и их приспешники бегут и из Мелитополя. Там с 5 мая стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских.

Федоров уточнил, что захватчики также уехали из некоторых административных зданий. Коллаборанты в панике жгут все документы, хотя в самом Мелитополе эвакуацию еще не объявили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ближайшее время из Авдеевки Донецкой области планируется эвакуировать все гражданское население. Сейчас процесс эвакуации продолжается, однако местные власти подчеркивают, что мирное население отказывается покидать город;

– в Херсонской области заявили о превентивных мерах по эвакуации гражданского населения в случае массированного обстрела региона. В настоящее время областная власть составляет списки людей и прорабатывает пути эвакуации.

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