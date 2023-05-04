Из Авдеевки планируют эвакуировать все гражданское население: подробности

В ближайшее время из Авдеевки Донецкой области планируется эвакуировать все гражданское население. В настоящее время процесс эвакуации продолжается.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Объединенного пресс-центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий в эфире всеукраинского телемарафона. "В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и, скорее всего, в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население", – сказал он.

Телятицкий также рассказал, что из Марьинки, которая сейчас является одной из самых горячих точек фронта, всех гражданских эвакуировали еще в начале года.

За сутки противник потерял на Таврическом направлении около двух рот убитыми и ранеными.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 28 единиц военной техники, 4 склада с боеприпасами, 2 беспилотника, 4 боевых бронемашины, ЗРК "Оса" и комплекс С-300 врага.

При этом враг прибегает к так называемым "мясным штурмам", бросая в атаку личный состав без огневой поддержки тяжелой техники. В течение суток пытался 24 раза штурмовать украинские позиции.

В основном на этом участке фронта воюют подразделения регулярной армии России, а не наемники ЧВК "Вагнер", рассказал Телятицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, на 435-е сутки войны оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне украинские защитники отбили там 40 атак, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

– За сутки ликвидированы около 650 оккупантов, уничтожены 5 танков, 17 ББМ и 16 артиллерийских систем.