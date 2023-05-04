Воины ВСУ ликвидировали за сутки 650 оккупантов, уничтожено 5 танков и 16 артсистем

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 192,5 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

Видео дня

Только за прошедшие сутки, 3 мая, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 650 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 5 танков, 17 боевых бронированных машин и 16 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3707 танков, 7216 ББМ и 2962 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 547 единицы реактивных систем залпового огня и 304 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 308 самолетов, 294 вертолетов и 2523 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 947 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5886 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 370 – специальной техники.

Напомним, временно оккупированный Россией город Моспино Донецкой области посетила "бавовна". Местные жители рассказали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении российских вертолетов на стоянке.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают жаловаться друг другу на безразличное отношение командования к жизням подчиненных. При этом один из захватчиков признался, что планирование действий между группами осуществляется с использованием устаревших карт местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам в районе села Маячка Запорожской области. Под "раздачу" попали БК, пушки и сотни военных путинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!