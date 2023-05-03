'Мы в поле как на ладони': оккупант пожаловался, что командование РФ бросает захватчиков на произвол судьбы. Перехват

Российские оккупанты продолжают жаловаться друг другу на безразличное отношение командования к жизням подчиненных. При этом один из захватчиков признался, что планирование действий между группами осуществляется с использованием устаревших карт местности.

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По словам оккупанта, порядок взаимодействия со смежными подразделениями и группами поддержки отрабатывается только формально, что приводит к большим потерям. Об этом говорится в аудиоперехвате Главного управления разведки Минобороны Украины (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Захватчик пожаловался своему собеседнику, что армия РФ несет значительные потери, в том числе, из-за бестолковых действий командования. Зачастую оккупантов отправляют в бой заранее зная, что они станут пушечным мясом.

"Нарезают задачи идти вперед б**дь, карты другие даются, другое дают, нами разведку проводят, нах*й, бл*дь, и даже когда отходим, говорят, даже, бл*дь, не прикроют нас на отходе, выходите сами как хотите, нах*й", – жалуется оккупант.

По словам захватчика, из-за действий командования одна из российских БМП оказалась в поле, как на ладони, и в результате танк украинских защитников уничтожил вражескую машину вместе с экипажем.

"Под минами сами выходили, х*й даже кто хоть бы артой дали нам, минками кинули в этот еба**й, хоть бы дали отойти, никому нах*й ничего не надо. Задача блин, задача только помереть, нах*й, и все", – выдал оккупант.

Напомним, военнослужащие армии РФ, воюющие против Украины, жалуются на поведение собственного начальства. Они заявляют, что командиры наказывают их за пьянство, приковывая наручниками. Кроме того, принудительно отнимают деньги у подчиненных, чтобы использовать их в личных целях.

Ранее сообщалось, что за сутки 2 мая защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 520 военных российской оккупационной армии. Так, численность "армии 200-х" РФ за время полномасштабной войны в Украине достигла уже 191 940 лиц.

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