Силы обороны Украины уничтожили 520 оккупантов за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 520 военных российской оккупационной армии. Так, численность "армии 200-х" РФ за время полномасштабной войны в Украине достигла уже 191 940 лиц.

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Итоги потерь захватчиков за последние сутки подвели в Facebook Генерального штаба ВСУ. Кроме живой силы врага, защитники Украины утилизировали также 70 единиц их техники.

В частности, на металлолом отправились 1 танк (в целом за период полномасштабной войны 3702), 6 боевых бронированных машин (7199), 28 вражеских БПЛА (2505), 16 артиллерийских систем (2946), 2 средства ПВО (300), 1 5865) и 3 – специальной (363).

В целом за период от 24 февраля 2022 года армия оккупанта потеряла также:

– 544 РСЗО;

– 308 самолетов;

– 294 вертолета;

– 947 крылатых ракет

– 18 кораблей и катеров.

Напомним: высокопоставленный американский генерал Марк Милли выразил убеждение, что потери России в войне против Украины уже достигли около 250 тысяч человек. Сюда входят как убитые, так и раненые.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин посредством мобилизации восполнил потери на фронте.

Со своей стороны, артиллеристы отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной Луганской области. Наши защитники продемонстрировали отработку по враждебным целям из гаубиц Д-30. Бойцы рассказали, что для точности нанесения удара используют данные аэроразведки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– данные DeepState свидетельствуют, что оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, чтобы захватить город, но Силы обороны Украины наносят противнику существенные потери, в связи с чем в последнее время он существенно снизил темпы продвижения;

– также ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам в районе села Маячка Запорожской области. Под "раздачу" попали БК, пушки и сотни военных путинской армии.

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