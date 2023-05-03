'Продвижение врага существенно снизило темпы': в DeepState заявили о существенных потерях войск РФ на Бахмутском направлении

Российские оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут Донецкой области, чтобы захватить город-крепость. Но Силы обороны Украины наносят противнику существенные потери, в связи с чем в последнее время он существенно снизил темпы продвижения.

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Об этом свидетельствуют данные DeepState. На Бахмутском направлении военные преступники РФ пытаются поразить подразделения украинских защитников из танков, которые находятся в Забахмутке. При этом в самом Бахмуте бои не прекращаются.

"За последнее время продвижение врага существенно снизило темпы, что свидетельствует о значительном количестве потерь у россиян", – отмечают аналитики.

На Авдеевском участке фронта оккупанты, хоть и продолжают попытки улучшить тактическое положение к западу от Новобахмутовки, но успеха не имеют.

По линии Сватово ведутся локальные бои вдоль самой линии столкновения. Стороны постоянно обмениваются артиллерийскими ударами.

Также сообщается, что на Таврическом участке фронта пока не зафиксировано наступления сил ВСУ на левый берег Днепра.

Отметим, только с декабря Россия потеряла 100 тысяч личного состава, в том числе более 20 тысяч убитыми, поскольку Украина отразила мощное нападение оккупационных войск на востоке страны. Самые ожесточенные бои шли возле Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые столкновения между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. За последние сутки на этом участке фронта произошло 17 боев, во время которых захватчики понесли значительные потери.

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