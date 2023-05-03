'Отработали по цели': артиллеристы показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной. Видео

Украинские воины продолжают наносить необратимые потери армии страны-агрессора России. Артиллеристы отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной Луганской области.

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Соответствующее видео опубликовал в TeIegram глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Наши защитники продемонстрировали отработку по вражеским целям из гаубиц Д-30 (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах воины заряжали гаубицы и производили выстрели по дислокациям российских военных преступников.

"Отработали по цели. Вот такая у нас в принципе работа. Так мы бегаем каждый день. Раз по 10-20-30. Когда как", – рассказал командир расчета пушки Андрей.

Защитники рассказали, что для точности нанесения удара используют данные аэроразведки.

"Работаем каждый выстрел с использованием аэроразведки, чтобы достичь максимальной точности и максимальной эффективности поражения противника. Задачи самые разные – от поражения техники до преодоления артиллерии противника и тому подобное", – поделился подробностями старший офицер батареи Максим.

Отметим, оккупационная армия продолжает осуществлять безуспешные наступательные действия вдоль линии Сватово – Кременная. На этот участок фронта захватчики перебросили подразделения специального назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты заявили, что части Воздушно-десантных войск (ВДВ) России впервые получили термобарические артиллерийские установки ТОС-1А "Солнцепек". Вероятно, оккупанты развернули их в районе Кременной на Луганщине, надеясь обеспечить поддержку своим наступлениям.