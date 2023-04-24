Россия развернула подразделения спецназа вдоль линии Сватово – Кременная: анализ боевых действий от ISW

Российская оккупационная армия продолжает осуществлять безуспешные наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременная. На этот участок фронта захватчики перебросили подразделения специального назначения.

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Решение командования РФ отправить спецназ под Сватово и Кременную является попыткой компенсировать огромные потери пехоты. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В РФ подтвердили, что 24-я отдельная бригада специального назначения и 3-я гвардейская бригада специального назначения действуют в районе Макеевки в 22 км к северо-западу от Кременной и вокруг самой Кременной.

Аналитики отмечают, что российские оккупанты продолжают использовать подразделения спецназа для проведения наземных атак и маневров пехоты, а не для выполнения своих основных диверсионных задач. Очевидная повышенная значимость подразделений спецназа в этом районе, вероятно, является частью усилий российского военного командования по уменьшению потерь от наземных штурмовых подразделений за счет привлечения элитных формирований, которые традиционно имеют разные функции, для выполнения регулярных боевых задач.

Также в ISW отметили, что несколько нерегулярных российских формирований также играли вспомогательную роль на линии Сватово-Кременная. Речь идет о террористической организации "ЛНР", российском боевом резерве "Барс", чеченском спецназе "Ахмат" и полке "Дон". В то же время аналитики подчеркнули, что эти формирования участвуют в боевых действиях в этом районе в гораздо более ограниченной степени, чем более обычные подразделения армии РФ.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что части Воздушно-десантных войск (ВДВ) России впервые получили термобарические артиллерийские установки ТОС-1А "Солнцепек". Вероятно, оккупанты развернули их в районе Кременной на Луганщине, надеясь получить поддержку своим наступлениям.

Ранее сообщалось, что российские войска активизировали штурмовые действия в Донецкой области, в частности на Авдеевском направлении. Россияне пытались захватить опорные пункты украинских воинов в районе Новокалинового, Первомайского и Марьинки.