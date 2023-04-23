Оккупанты за ночь потеряли две роты солдат в Донецкой области, – Дмитрашковский

Российские войска 22 апреля активизировали штурмовые действия в Донецкой области, в частности, на Авдеевском направлении. Россияне пытались захватить опорные пункты украинских воинов в районе Новокалинового, Первомайского и Марьинки.

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Попытки оказались безуспешными, за одну ночь убитыми и ранеными Россия потеряла около 200 солдат. Об этом рассказал руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

Захватчики продолжают наступательные действия в Донецкой области. На Авдеевском направлении 22 апреля украинские воины отразили почти три десятка вражеских штурмов.

"Основные усилия противник сосредоточил на Авдеевском направлении. Противник вел штурмовые действия с задачей овладеть опорными пунктами первого эшелона. Это происходило в районе населенных пунктов Новокалиново, Первомайское, Марьинка. Враг совершил 28 штурмовых действий, было 485 позиций наших защитников", – отметил Дмитрашковский.

Он также отметил: в безуспешных попытках захватить украинские позиции оккупанты лишились двух рот личного состава за одну только ночь.

"Враг успеха на этих направлениях не имел, зато потерял около 2 рот личного состава, 10 единиц техники. Враг 186 раз обстрелял позиции наши, среди них 30 – это Запорожье, 56 – это Донецкое направление. Это за ночь", – описал ситуацию на фронте в ночь на 23 апреля Дмитрашковский.

По его словам, речь идет о около 200 убитых и раненых россиянах.

Напомним, в Генштабе отчитались, что 22 апреля ВСУ ликвидировали за сутки 690 оккупантов, обезвредили вертолет и БПЛА врага. Общие безвозвратные потери врага в живой силе достигли 186 420 солдат.

Также сообщалось, что защитники Украины накануне потрепали силы оккупантов, демилитаризовали склады и военные объекты врага.