ВСУ ликвидировали за сутки 690 оккупантов, обезвредили вертолет и БПЛА врага: данные Генштаба

Силы обороны Украины в боях на фронте 22 апреля ликвидировали по меньшей мере 690 военнослужащих армии РФ В небе защитники обезвредили беспилотники и вертолет, которыми оккупанты вели воздушную разведку или пытались нанести удары.

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Данные о потерях врага постоянно уточняются. Цифры, известные на 23 апреля, опубликовал Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны и до сегодня на украинской земле было "демилитаризовано" уже 186 420 захватчиков.

Кроме личного состава, накануне украинские воины уничтожили пять артиллерийских систем (всего 2837), три танка (3675) и одну боевую бронированную машину (7131) ВС РФ.

Также ВСУ сожгли 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5730) и две единицы спецтехники (339) оккупантов.

Защитники "приземлили" четыре БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2402) и один вертолет (294) армии РФ.

Относительно другого вооружения и техники врага цифры остались следующими: сбито 911 крылатых ракет и 308 самолетов, уничтожено 539 РСЗО и 289 средств ПВО, потоплено 18 кораблей/катеров.

В сводке Генштаба о ситуации на фронте уточняется, что 22 апреля Силы обороны сбили российский вертолет Ми-24, разведывательные БПЛА "Орлан-10" и Zala, а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет".

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 35-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили российский танк Т-80, который "делал им нервы". Оккупанты пытались скрыть технику, но безуспешно.

Украинские артиллеристы сожгли две боевые машины десанта армии РФ. "Демилитаризацию" вражеской техники удалось зафиксировать благодаря аэроразведке.

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